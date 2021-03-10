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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليونان تفتح أبوابها للسياحة 14 مايو المقبل

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:55 م
هاريس تيوهاريس
هاريس تيوهاريس
فاتن غلاب
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قال وزير السياحة اليوناني هاريس تيوهاريس، اليوم، أن اليونان سوف تفتح أبوابها للسياحة اعتبارا من 14 مايو المقبل.

وأكد تيوهاريس، خلال مشاركتة افتراضيا ببورصة برلين الدولية للسياحة، أنه واثق من أن أرقام الإصابات بفيروس كورونا ستنخفض قريبا مرة أخرى بسبب إجراءات الحكومة والتطعيمات، ويأمل أن تفعل أسواق المصدر نفس الشيء عندما يتم استئناف السياحة هناك، مؤكدا أن بلاده ستراقب الوضع بعناية ولن نتخذ أي خطوات تعرض نجاحنا للخطر، وسوف تراعي كافة الأمور التي تتعلق بالسيطرة عليها في الوباء.

وأضاف، "نحن منفتحون على جميع الزوار هذا الصيف، ويجب على أي شخص ليس لديه شهادة تطعيم أو دليل على أنه نجا من مرض كورونا أن يقدم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبي PCR لا يتجاوز 72 ساعة عند الدخول".

ووفقًا لخطة الحكومة اليونانية، سيتم رفع جميع القيود المتبقية تدريجيا بحلول منتصف مايو، وسيطبق الافتتاح مبدئيا على مواطني الاتحاد الأوروبي وإسرائيل؛ وسوف يتبع ذلك خلال العام الخطوات المتعلقة بالفتح للمزيد من أسواق المصادر بما في ذلك السوق الأمريكية المهمة والسوق الإنجليزي.

تعتبر الحكومة اليونانية رائدة داخل الاتحاد الأوروبي في إدخال بطاقة التطعيم، والتي من المفترض أن تمنح الأشخاص الذين تم تطعيمهم حرية السفر.

ستستمر بروتوكولات السلامة والنظافة من العام الماضي هذا الصيف ولن تتغير إلا في تفاصيل صغيرة بناءً على أحدث النتائج العلمية، وسيتم تطبيق القواعد الوقائية في كل مكان على كل من السائحين والسكان المحليين والعاملين في كافة الخدمات السياحية مثل ارتداء الأقنعة الواقية في الأماكن العامة ومراعاة قواعد النظافة والقواعد الصحية.

كما ستقوم الحكومة اليونانية باستئجار بعض الفنادق وتخصيصها للأشخاص من الزائرين الذين يتم اكتشاف إصابتهم بالفيروس أثناء إجازتهم باليونان للحجر الصحي مع أقاربهم على نفقة الحكومة قبل رحلة العودة.

الوزير أضاف أن جميع الفنادق في اليونان تقريبا ستفتح هذا الصيف، بعد إغلاق ما يقرب من نصف الفنادق العام الماضي، وأضاف قائلا "بسبب الدعم المالي من الحكومة اليونانية، لم يكن هناك أي حالات إفلاس في السياحة".

وتابع: "لقد استغل العديد من أصحاب الفنادق فترة الإغلاق لإجراء عمليات التجديد ورفع المستوى، لذا فإنه يتوقع أن تكون مستوى الخدمات أفضل مما كان عليه قبل الوباء، وهو ما سوف يجعل اليونان كوجهة سياحية في وضع تنافسي جيد مع الوجهات السياحية الأخرى".

اليونان استقبلت 31.3 مليون سائح عام 2019 قبل أزمة كورونا، وكان السوق الألماني هو رقم (1) بالنسبة لليونان حيث كان عدد السائحين الألمان حوالي 4 ملايين سائح، يليه السوق الإنجليزي بعدد 3.5 مليون سائح.

أما عام 2020 فقد انخفض عدد السائحين الوافدين إلى اليونان إلى 7.5 مليون سائح بنسبة تراجع حوالي 76% وكان ضمن هذا العدد حوالي 1.5 مليون سائح ألماني.

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