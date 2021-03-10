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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: إلزام المؤسسات بنسبة الـ 5% من ذوى الهمم ومحاضر للمخالفين

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:55 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بمجموعة شبابية من الأشخاص ذوى القدرات الخاصة بحضور ميرفت السمان أمين اللجنة الإستشارية لشئون الإعاقة.

وعقب استماعه للمطالب والاحتياجات العامة للمواطنين من ذوى الهمم وخاصة لفئة الصم والبكم، وجه المحافظ بضرورة إلزام المؤسسات والشركات والفنادق بالقطاعين العام والخاص بنسبة ألـ 5 % لتوفير فرص عمل لذوى الهمم تضمن حياة مستقرة وكريمة لهم من خلال مخاطبة المحافظ شخصيًا لهذه الجهات، مشددًا على قيام مديرية القوى العاملة بتحرير محاضر مخالفة لأى جهة لا تلزم بذلك وإحالة المخالفة للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأمر اللواء أشرف عطية بتذليل كافة العقبات والعراقيل أمام هذه الفئة التي تعتبر جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وخاصة بعد إعلان عام 2021 عام ذوى الإعاقة بأسوان، لافتًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الإستشارية لشئون ذوى الأعاقة للتنسيق مع المديريات الخدمية من أجل تقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات الممكنة بما يساهم في تحسين مستوى معيشة ذوى الهمم وتخفيف أى أعباء عليهم.

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