محمد الشرنوبي ضيف ثاني حلقات «يوم ليك» مع سمر يسري

يحل الفنان الشاب محمد الشرنوبي، ضيفا على الإعلامية سمر يسري، ببرنامجها "يوم ليك" على شبكة تليفزيون الحياة في ثاني حلقات البرنامج الجديد.ويتواجد الشرنوبي في حلقتين يوم الأحد والإثنين القادمين، في حلقة مليئة بالأسرار ووالغناء والتفاصيل الخاصة والأسئلة الجريئة للغاية ويبدأ البرنامج في تمام الحادية عشرة مساء.وكات الحلقة الأولى من برنامج "يوم ليك" من تقديم سمر يسري، مع الفنان اللبناني راغب علامة، وتحدث فيها عن بعض الأمور الشخصية الخاصة مثل بعض الأمور السياسية الخاصة ببلده لبنان والانفجار الذي تعرضت له بيروت خلال الفترة الماضية، وفترة كورونا التي تعصف بالأوضاع في بلاده.