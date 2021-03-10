مصدر بـ«الصحة»: استمرار تسجيل المواطنين للحصول على لقاح كورونا

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، استمرار عملية تسجيل المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه يتم تسجيل الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من عمر40 عاما، لتلقي لقاحات فيروس كورونا، حيث يتيح الموقع الإلكتروني للمواطنين إدراج 3 تقارير طبية للوقوف على الحالة الصحية للمواطنين، ويقوم الموقع تلقائيًا بتحديد الأولوية للحصول على اللقاح، ويتم إرسال رسالة نصية للمواطنين بموعد ومكان تلقي اللقاح، وتوقيع الكشف الطبي لقياس الوظائف الحيوية، وتلقي الجرعة الأولى من اللقاح واستلام كارت المتابعة لتلقي الجرعة الثانية.وأشار المصدر إلى أنه تم تخصيص 40 مركزًا لتلقي المواطنين اللقاح بالـ27 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مؤكدا أنه مع الحصول على دفعات متتالية سيتم التوسع في الفئات المستهدفة من المواطنين للحصول على اللقاح.