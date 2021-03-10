رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: 3167 محلا مشاركين في الأوكازيون والتخفيضات تصل لـ60%

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:51 م
الأوكازيون والتخفيضات
الأوكازيون والتخفيضات
صلاح عامر
طباعة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ارتفاعا في مشاركات المحال التجارية بالأوكازيون الشتوي لتصل لـ3167 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات تتراوح ما بين ٥٪ إلى٦٠٪ حسب رغبة كل محل علي حده.

وأعلن قطاع التجارة الداخلية حملات رقابية مكثفة على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات وكذلك مديريات التموين للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.

وقال المهندس أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية، لـ"الدستور"، أن هناك حملات رقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس المخابرات الفرنسي التعاون الأمني والعسكري

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول

image description

غلق وتشميع 17 محلا مخالفا بدمياط

image description

جامعة أسيوط تفتتح المؤتمر السنوي للصيادلة وتشيد بجهودهم بمواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط: غدًا فتح باب التقديم لشغل 365 وظيفة طبيب مقيم

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

الأكثر قراءة

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

«خنقها شقيقها».. كشف لغز مقتل سيدة ادعى أهلها انتحارها بالمنيا

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

إلغاء 7 مهرجانات صيفية في ألمانيا وسويسرا

بولندا تستأنف قطع الأشجار في أكبر غابة بدائية في أوروبا

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

أيام زمان

«حسنين ومحمدين»... قصة لحن «التعارف» بين الوسيمي وموسيقار الأجيال

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«لا تغفر للفنان».. نصيحة محمود عوض لـ«موسيقار الأجيال»

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

السبت.. مشوار رجاء حسين فى صالون مديحة حمدى الثقافى

«الوقوف على قدم واحدة» جديد مونيكا عزيز عن دار الثقافة

«حكايات من الأرشيف».. معارك الصحفيين ومواقف المفكرين في كتاب جديد

في كتاب جديد.. عادل كريمي يتقصى تجربة عبدالوهاب البياتي