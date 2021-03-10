«التموين»: 3167 محلا مشاركين في الأوكازيون والتخفيضات تصل لـ60%

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك ارتفاعا في مشاركات المحال التجارية بالأوكازيون الشتوي لتصل لـ3167 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات تتراوح ما بين ٥٪ إلى٦٠٪ حسب رغبة كل محل علي حده.وأعلن قطاع التجارة الداخلية حملات رقابية مكثفة على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات وكذلك مديريات التموين للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.وقال المهندس أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العامة للرقابة التجارية، لـ"الدستور"، أن هناك حملات رقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.