مصدر بـ«الصحة»: مصر تتسلم 8 ملايين جرعة من لقاح كورونا الشهر الجاري

أكد مصدر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة في انتظار الدفعات المقرر وصولها خلال الشهر الجاري من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لاستكمال تلقيح المواطنين من الفئات المستحقة.وأوضح المصدر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه تم تلقيح ما يقرب من 200 ألف مواطن حتى الآن، مشيرا إلى أن الوزارة شددت على عدم تلقيح أي مواطن لا تتوفر له الجرعة الثانية من اللقاح.وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن تصل ألى مصر 8 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال الشهر الجاري، لافتا إلى أنه فور وصول اللقاحات سيتم بدء التلقيح على الفور.وأكد، أن وزارة الصحة والسكان تعقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي"، بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، لافتا إلى أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات خلال الشهر الجاري، من أصل 40 مليون جرعة سيقوم الـ"جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.