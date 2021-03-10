حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشارع المطروحي وإزالة إشغالات الطريق

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح، تنفيذ حملة مكبرة لفرض الانضباط بالشارع وإزالة إشغالات الطريق والتحفظ على العربات الثابتة والمتحركة للباعة الجائلين المخالفة بمناطق زاهر جلال وشوارع الثانوية ووسط المدينة، وذلك من خلال الحملة المكبرة المشكلة من إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق.جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات إزالة إشغالات الطريق المخالفة بالشوارع والميادين الرئيسية.