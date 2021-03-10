رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 38 طن زيوت سيارات مجهولة بالإسكندرية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:47 م
طن زيوت سيارات
طن زيوت سيارات
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 38٫8 طن "زيوت سيارات، وشحوم سيارات" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن زيوت سيارات "دون ترخيص" لحيازته كميات من الزيوت مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.

تم استهداف المخزن وألقي القبض على مالك المخزن وبتفتيشه عثر على 38٫8 طن "زيوت سيارات، وشحوم سيارات" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 10-3-2021

اختفاء الطالبتين «دنيا وفرح» عقب انتهاء امتحاناتهما بجامعة حلوان

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

الصور

image description

حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

موعد عودة فتح الطيران السعودي الدولي واستئناف رحلات الدول العربية

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

قبل السفر.. اعرف موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية.. أخبار عودة الطيران السعودي

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

دراسة: كاليفورنيا ربما تصبح أول ولاية تتعافى من كورونا

أيام زمان

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

«هؤلاء هم الإخوان».. إصدار جديد عن سلسلة رؤية بهيئة الكتاب

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

النخبة تطرح كتاب «أفكار ماركسية في الميزان» لـ طارق حجي

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى