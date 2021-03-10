التحفظ على 38 طن زيوت سيارات مجهولة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 38٫8 طن "زيوت سيارات، وشحوم سيارات" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز مالك المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن زيوت سيارات "دون ترخيص" لحيازته كميات من الزيوت مجهولة المصدر قبل ترويجها بالأسواق.تم استهداف المخزن وألقي القبض على مالك المخزن وبتفتيشه عثر على 38٫8 طن "زيوت سيارات، وشحوم سيارات" دون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.