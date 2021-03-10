أين وصل حجم تداول العملات الرقمية في الأسواق العالمية؟ (أرقام)

لا يعترف البنك المركزي المصري بالعملات الرقمية مهما حققت أعلى قيم مُمكنة، وبالرغم من ذلك هناك دول عديدة أقرت تلك العملات بالرغم من الخطورة الشديدة التي تحيط عملية التداول بها، لكونها إلى الآن لا زالت غير واضحة بالنسبة للكثيرون.ولعل ظهور أحد تلك العملات الرقمية وهي البيتكوين مؤخرًا، وتحديدًا خلال عام 2020 بسبب حالة الغلق العام وتداعيات فيروس كورونا، التي أجلست كثيرون في المنازل ودفعتهم إلى البحث عن عمل آخر خلال فترات الحظر، ولا يمر يومًا إلا وتصعد قيمة تلك العملات.وبالأمس واصلت عملة "بيتكوين" مكاسبها لتقترب من مستوى 54 ألف دولار خلال التعاملات، بعدما سجلت في تعاملات متأخرة من الاثنين الماضي مستوى 51 ألف دولار، وشهدت سوق العملات الرقمية تقلبات حادة وعنيفة منذ بداية العام الحالي.إذ سجلت مستوى 58 ألف دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، لكنها سرعان ما نزلت مرة أخرى إلى مستوى 43 ألف دولار، لكنها عاودت الصعود خلال التعاملات الأخيرة، وسجلت مكاسب خلال أخيرة بنسبة 6.7% مع مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها 10.5 في المئة.وأصبح لدى العملات الرقمية وتحديدًا البيتكوين عالم خاص بها تدور فيه، ويحقق كثيرون منها مكسب ضخم، وتشير الأرقام والبيانات التي ترصدها "الدستور" في التقرير التالي حجم انتشار وتوسع عملة البيتكوين خلال الفترة الأخيرة.تعرف منصات التداول عملة البيتكوين بأنها أول عملة رقمية إلكترونية بشكل كامل، وتعتمد على نظام دفع عالمي، ويتم تداولها فقط عبر الإنترنت ولكن ليس لها وجود حقيقي، إذ أنها عملة رقمية لا مركزية، فلا يوجد لها مدير أو مستودع، أي أنها تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية تقف خلفها.ويساوي البيتكوين الواحد نحو 157 ألف جنيه مصري، ومنذ عام 2015 اعتمد أكثر من 100،000 تاجر وبائع البيتكوين كعملة للدفع، وتشير تقديرات البحوث التي تنتجها جامعة كامبريدج إلى أنه في عام 2017 هناك ما بين 2.9 إلى 5.8 مليون يستخدم العملات الافتراضية.وفي مطلع العام الحالي كان نجاح عملة البيتكوين حاضرًا، بعدما وصلت إلى تداول بموجب 44 ألف و651 ألف دولار، وفق منصة التداول "بيتستامب"، وكان ذلك بمثابة الارتفاع الثاني لها بنسبة 25%، وكل فترة تزداد قيمتها سريعًا وتدور بين الارتفاع والانخفاض.وحققت أيضًا خلال الربع الأول من العام 2021 قيمة سوقية بلغت 4.3% لتصل إلى 39499 دولارا وتبع ذلك الصعود ارتفاع القيمة السوقية لأكثر من 6 آلاف عملة رقمية آخرى غير البيتكوين تتبعتها منصة "كوينجيكو" المختصة بالتداول.وخلال عام 2021 ارتفع سعر البيتكوين نحو 150%، ما يجعلها تتجاوز عائد الاستثمار في الذهب وأسواق الأسهم في الاقتصادات الكبرى والناشئة، وبالرغم من ذلك يخشى كثيرون التعامل بتلك العملة الرقمية بسبب عدم اعتراف دولهم بها.وليس البيتكوين فقط هو العملة الرقمية التي ارتفعت قيمتها السوقية فقط، ولكن هناك عملة "بينانس كوين" التي جاءت بالمركز الثالث بين أكبر العملات الرقمية، حيث ارتفعت خلال الساعات الماضية بنسبة 3.04%، ووصل سعرها إلى مستوى 243 دولارًا.وهناك عملة رقمية تسمى "تيزر" التي حلت بالمركز الرابع بين أكبر العملات الرقمية المشفرة، التي ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى 36.8 دولار وبلغت حصتها السوقية نسبة 2.22% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية.وسجلت عملة "كاردانو" قيمة سوقية إجمالية عند مستوى 36.08 مليار دولار، وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدر نسبتها بنحو 2.18% من إجمالي القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة، إلى جانب العديد من العملات الرقمية الآخرى.يذكر أن البنك المركزي المصري تبرأ من العملات الافتراضية بتأكيده عدم اعترافه بها، وأن التعامل بها يحتوي على مخاطر عديدة، لأنها عملات رقمية يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التي تتم من خلال منصات تداولها.وأوضح أن تلك الأمور تجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها، مبينًا أنها مشفرة وغير معترف بها في مصر، ولا يوجد لها كيان أو سلطة يمكن الرجوع إليها في حالة الخسارة أو المسألة.