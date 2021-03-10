بدء ترتيبات عمل «الميرون» بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون

بدأت صباح اليوم أولى ترتيبات عمل زيت الميرون المقدس الذي يتم عمله بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، على مدار يومين للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة القبطية والثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني.وتولى البابا توزيع مواد الميرون على أعضاء المجمع المقدس، بشكل منظم وفقًا لترتيبات سر الميرون المقدس الذي يطلق عليه سر الفرح، وبعد أن تسلم أحبار الكنيسة كلٌ جزء من مواد الميرون توجه إلى مكانه تمهيدًا لبدء موكب الميرون الذي سيتوجه بقيادة البابا إلى كاتدرائية الكبرى لبدء الصلوات.ومن المقرر ان يستمر صناعه الميرون على مدار يومين، يأتي ذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، والثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني.وزيت الميرون هو أحد الأسرار الكنسية السبعة، وهو كلمة يونانية معناها دهن أو طيب أو رائحة عطرة، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس علي المعمدين.ويتم استخدام زيت الميرون في تدشين الكنائس الجديدة، والمذابح الجديدة ورسامة الكهنة والإكليروس الجدد، ويتم صناعة الميرون لأنه بديل لوضع اليد في المعمودية وقديمًا كان يضع الآباء الرسل يديهم على المعمد لحلول الروح القدس، ومع انتشار الكنيسة تم استبدال وضع اليد بزيت الميرون.