برلمانية: يمكن تعديل قانون المشروعات الصغيرة

أكدت النائبة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب، أن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج، وهو ما يتطلب بيئة تشريعية وتطبيق سياسات عامة واضحة من أجل تحسين بيئة العمل.وأشارت «أبوالسعد» إلى أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي ٣٣ جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية من أجل تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون، وبرغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.وقالت عضو مجلس النواب: «إننا ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب».جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية تحت عنوان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة.