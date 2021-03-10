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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة كفرالشيخ تتقدم 10 مراكز فى تصنيف التايمز البريطاني

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:45 م
جامعة كفر الشيخ
جامعة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أعلن الدكتورعبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، تقدم الجامعة 10 مراكز فى تصنيف التايمز البريطاني للجامعات وفقا لتصنيف التايمز للجامعات فى بلاد الإقتصاديات الناشئة Economies Emerging لعام 2021م،حيث إحتلت جامعة كفرالشيخ المركز "165" حيث يتضمن التصنيف علي مؤشرات للأداء فى خمسة مجالات: التدريس ( بيئة التعلم )، البحث " الحجم والدخل والسمعة "، الاستشهادات ( تأثير البحث )، النظرة الدولية ( الموظفون والطلاب والبحث، ودخل الصناعة " نقل المعرفة ".

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي، بالإنجاز الجديد الذي حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف الدولي " التايمز البريطاني " مؤكدا إهتمام الجامعة بتطوير منظومة التعليم والتعلم والبحث العلمي ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة بالتصنيفات الدولية بمختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد إعترافا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمي مشيرا إلي أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالي والبحث العلمي وهو مجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا بالجامعة.

كما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ علي تعظيم الإستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية المعتمدة وتحت الإعتماد والمؤهلة للإعتماد بالجامعة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي والنشر العلمي الدولي والتقدم للمشروعات التنافسية وإستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

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