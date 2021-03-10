التحفظ على 21 ألف كمامة مغشوشة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 21 الف قطعة كمامة و90 لتر من الكحول مجهول المصدر داخل مخزن بدون ترخيص قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخزن مستلزمات طبية "بدون ترخيص"، لحيازته كميات من مستلزمات التعقيم والكمامات مجهولة المصدر قبل ترويجها بالاسواق.تم مداهمة المخزن والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر علي 21٫000 قطعة "كمامة"، وكمية قدرها 90 لتر "كحول مطهر" بدون مستندات مجهولة المصدر وقد تشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.