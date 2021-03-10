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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط 4 آلاف كيلو سكر و2 طن زيت تموينى قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:45 م
ضبط سكر زيت
ضبط سكر زيت
نرمين محمود الدهان
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تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 4 آلاف كيلو سكر و2 طن زيت تموينى داخل مخزن قبل تهريبه وبيعه فى السوق السوداء خلال حملة تموينية بنطاق مركز فاقوس.

جاء ذلك ضمن تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحلات التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها أوضحت المديرية فى بيان، إنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومجدى فرج رئيس قطاع وسط الشرقية بالاشتراك مع إدارة تموين فاقوس.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بأحد مزارع فاقوس وسط الأراضى الزراعية يوجد به 4 آلاف و60 كيلو جرام سكر تموين و170 كرتونة زيت تموينى مختلف الأصناف بإجمالى وزن 2 طن و40 لتر زيت تموينى يصرف بموجب البطاقات التموينية.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع لتعبئة زيوت الطعام بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط 40 كرتونة زيت طعام معبأ بالمصنع ومجهول المصدر وغير مصحوب بالمستندات الدالة على مصدره وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5610 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز فاقوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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