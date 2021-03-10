«التضامن» تعلن حالات الامتناع عن دفع مساعدات التصحر والجفاف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توزيع مساعدات مالية أو عينية دفعة واحدة سنوية للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عدة شروط للحصول على المساعدات وهى:-- لا يجوز صرف المساعدات لفئات (العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال).- أصحاب المهن والوظائف المؤقتة الذين يزيد دخلهم الشهري عن مائة جنيه مصري فقط لا غير.- أصحاب المعاشات التأمينية الذين يزيد دخلهم الشهري بما فيه قيمة المعاش عن مائة جنيه مصري فقط لا غير.​وأشارت إلى أن إجراءات الحصول على الخدمة هى تقديم طلب من العميل لأقرب وحدة شئون اجتماعية لمحل إقامته.