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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تعلن حالات الامتناع عن دفع مساعدات التصحر والجفاف

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:45 م
الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج
ولاء جمال
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن توزيع مساعدات مالية أو عينية دفعة واحدة سنوية للمضارين من ظاهرة التصحر والجفاف بمناطق التصحر والجفاف.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن هناك عدة شروط للحصول على المساعدات وهى:-

- لا يجوز صرف المساعدات لفئات (العاملين بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال).

- أصحاب المهن والوظائف المؤقتة الذين يزيد دخلهم الشهري عن مائة جنيه مصري فقط لا غير.

- أصحاب المعاشات التأمينية الذين يزيد دخلهم الشهري بما فيه قيمة المعاش عن مائة جنيه مصري فقط لا غير.​

وأشارت إلى أن إجراءات الحصول على الخدمة هى تقديم طلب من العميل لأقرب وحدة شئون اجتماعية لمحل إقامته.

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