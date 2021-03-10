ضبط 4 آلاف كيلو سكر و2 طن زيت تمويني قبل بيعه في السوق السوداء

أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تقديم ٢٤٢ ألفا و١١٧ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتى ٩ مارس الجاري، مؤكدًا أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم ٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.