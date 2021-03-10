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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 4 آلاف كيلو سكر و2 طن زيت تمويني قبل بيعه في السوق السوداء

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:41 م
ضبط كيلو سكر
ضبط كيلو سكر
سارة الوردانى
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أوضح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تقديم ٢٤٢ ألفا و١١٧ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي بالمراكز التكنولوجية حتى ٩ مارس الجاري، مؤكدًا أن موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية لتنتهي هذه الفترة آخر الشهر الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم ٤٠٪ كجدية تصالح إذا قام بالسداد في خلال شهر مارس الجاري.

طالب المحافظ رؤساء المراكز بمد يد العون للمواطنين المخالفين لسرعة إنهاء إجراءات تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من الفرصة التي أعطتها الحكومة بشأن مد فترة قبول طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم لمدة أخرى إضافية حتى نهاية شهر مارس الجاري.

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