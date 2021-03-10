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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: حوار هاري وميجان أعاد في الأذهان مأساة ديانا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:40 م
هاري وميجان
هاري وميجان
منار أحمد
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لفتت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حديث الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل في حوارهما مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، عن الصراعات النفسية والوحدة والعزلة والافكار الانتحار، أعادت إلى أذهان الملايين رواية أميرة ويلز ديانا والاكتئاب الذي عانت منها خلال زواجها.

وأشارت الصحيفة في تقريرها الصادر اليوم، إلى أن ميجان ماركل فجرت قنابل في وجه الأسرة الملكية البريطانية بحديثها خلال مقابلة لها وللأمير هاري مع مذيعة التلفزيون الشهيرة أوبرا وينفري ليلة الأحد.

وأعاد هذا الحوار إلى الأذهان كلام أميرة ويلز، ديانا، عن أجواء الحياة داخل القصر الملكي البريطاني.

وغالبًا ما تحدث هاري بقلق ومرارة حول ما حدث لوالدته طوال تلك السنوات عندما تم طردها من العائلة المالكة بعد طلاقها من الأمير تشارلز وتوفيت لاحقًا بحطام سيارة في نفق باريسي.

وقد أثار الأمير الشاب الموضوع مرة أخرى الأحد، حيث قارن بين تجارب والدته وزوجته، قائلًا إنه "شعر بوجودها (ديانا) خلال هذه العملية برمتها"، في إشارة إلى أن التاريخ يعيد نفسه من خلال البنية الثابتة لسلالة ملكية ومؤسسة قديمة.

كما تحدث عن التحرر من الأنماط القديمة وإيجاد طريق جديد للمضي قدمًا. وأشار إلى "وابل مستمر" من النقد والاعتداءات العنصرية على زوجته. وقال: "ما كنت أراه هو أن التاريخ يعيد نفسه"، على الرغم من أنه وصف معاملة ميغان بأنها "أكثر خطورة بكثير" بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والعنصر المدمر للعنصرية.

وقد طالبت المرأتان بمساعدة يائسة من الأسرة، لكن تم تجاهلهما ورفضهما.

وكان الأمير هاري قال: "عندما أقول إن التاريخ يعيد نفسه، أتحدث عن والدتي. عندما ترى شيئًا ما يحدث بنفس الطريقة، أي شخص سيطلب المساعدة". ولكن كما هو الحال مع والدته، عندما طلبت ميغان المساعدة، لم يحصل شيء. وبدلًا من ذلك، تجاهلت الأسرة مخاوفها وأخبرتها، بشكل أساسي، أن تبقي رأسها منخفضة. وأكد هاري أنه قيل للزوجين مرارًا وتكرارًا: "هكذا هي الأمور".

وذكر أنه يعتقد أن ديانا كانت ستغضب وتحزن بسبب معاملة الزوجين، لافتًا إلى أنها كانت ستدعم قرارهما بمغادرة بريطانيا والبحث عن حياة جديدة بعيدًا عن قيود العائلة المالكة.

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