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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

البابا تواضروس يترأس صلوات تقديس الميرون.. غدًا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:39 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه سيترأس غدا الخميس، صلوات تقديس الميرون، بعد إتمام طقوسه اليوم بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وأشار البابا خلال كلمته بإتمام طقس الميرون قائلًا: "صلوات تقديس الميرون، هي خطوة تعقب صناعته بيوم، وهي تماثل صلوات التقديس "القنديل" بمناسبات الكنيسة المختلفة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، طقس صناعة الميرون المقدس، اليوم الأربعاء بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وذلك للمرة الأربعين في تاريخ الكنيسة، والثالثة في عهد البابا تواضروس الثاني.

شاركه في طقس إتمام الميرون المقدس اساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية.

والميرون هو أحد الأسرار الكنسية السبعة، وهو كلمة يونانية معناها دهن أو طيب أو رائحة عطرة، وهو بديل لوضع اليد لحلول الروح القدس علي المعمدين.

ويتم استخدام زيت الميرون في تدشين الكنائس الجديدة، والمذابح الجديدة ورسامة الكهنة والإكليروس الجدد، ويتم صناعة الميرون لأنه بديل لوضع اليد في المعمودية وقديمًا كان يضع الآباء الرسل يديهم على المعمد لحلول الروح القدس، ومع انتشار الكنيسة تم استبدال وضع اليد بزيت الميرون.

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