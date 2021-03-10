أكشنار: عداء أردوغان مع مصر «عناد» كلف الشعب التركي الكثير

انتقدت المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير ميرال أكشنار، موقف الحكومة التركية المتناقض في السياسات الخارجية عامة، ومع مصر خاصة، حيث قالت أكشنار: «لقد حذرنا السلطة مرارًا من شخصنة العلاقات الخارجية»، مؤكدة أن الخلاف مع مصر كان مجرد عناد من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودفعت ثمنه الأمة التركية.جاءت تصريحات أكشنار خلال كلمة لها أمام الكتلة البرلمانية لحزب الخير بالبرلمان التركي اليوم الأربعاء.وقالت أكشنار: «الأمة تدفع ثمن أهواء أردوغان الشخصية. من سيدفع الثمن في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية؟ عليك أن تعتذر لأمتنا التي تتحمل العبء دائمًا. هذه الحكومة لم يتبق لديها شيئًا لتقدمه لأمتنا».وأوضحت أكشنار أن أردوغان ربط السياسات الخارجية للبلاد بشخصه، ثم عاود نظامه هذه الأيام ليتودد إلى مصر على لسان وزير الدفاع خلوصي أكار مرة وأخرى على لسان الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشليك.