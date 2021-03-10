«صيدلة الفيوم» تتسلم أحدث أجهزة لمعمل بحوث المنتجات الطبيعية

تسلمت كلية الصيدلة بجامعة الفيوم، عدد من الأجهزة العلمية المتطورة التي تخدم البحث العلمي والأبحاث المعملية، من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية التابع لأكاديمية البحث العلمي، بحضور منى حتة، عميد كلية الصيدلة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.وقالت منى حتة، عميد الطلية، إن الأجهزة العلمية المتطورة التي تسلمتها الكلية تخدم البحث العلمي والأبحاث المعملية بمعظم أقسام الكلية، ومن أهمها جهاز LCHRMS، والذي تنفرد به كلية الصيدلة يخدم أبحاث معمل بحوث المنتجات الطبيعية والعديد من المعامل والأقسام الأخرى.يذكر أن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية "(Science and Technology Development Fund (STDF" هو صندوق لتمويل الأبحاث العلمية في جمهورية مصر العربية تابع لأكاديمية البحث العلمي المصرية، تم إنشاؤه بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2007، يرأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم أعضاء من الوزراء والعلماء ورجال المجتمع والصناعة، ويتكفل الصندوق بتمويل البحث العلمي ودعم الباحثين المصريين عن طريق تقديم المنح البحثية للمتميزين منهم، ويختص المجلس بالتخطيط الاستراتيجي ووضع الرؤى المستقبلية للعلوم والتكنولوجيا واعتماد معايير الخطة التنفيذية ومتابعتها لتحقيق الأهداف الوطنية في البحث.