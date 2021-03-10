إحالة 40 موظفا في البحيرة للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين، مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.وفي ذات السياق نفذت الوحد المحلية بمركز ومدينة الرحمانية حملات تفتيشية، أسفرت عن إحالة عدد 24 موظفا ما بين طبيب وممرض بوحدة صحة الاسرة بسمخراط، كما تم تحويل عدد 16 موظفا من العاملين بالوحدة المحلية القروية بسمخراط للتحقيق؛ بسبب الغياب عن العمل دون تقديم سند قانوني بسبب الغياب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين.