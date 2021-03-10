التحفظ على 6 أطنان مواد بناء ووقف أعمال بناء مخالفة بالشرقية

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بـ"شيبة"، من فك شدة خشبية لأعمدة الدورالتاسع علوي لبناء مخالف وبدون ترخيص بمنطقة "غرب الغشام"، وتم التحفظ على 5 أطنان حديد وطن خشب ومعدات الحدادة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون للأجهزة الأمنية لاستمرار الحملات المكبره للتصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها للحفاظ على الأرض الزراعية، إعلاءا للصالح العام وصونا لحق الدولة، مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات وعرض تقارير دورية عن حملات الإزالة داخل المحافظة.