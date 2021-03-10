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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الحدود الشمالية السعودية تحتضن 7% من مخزون الفوسفات العالمي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:36 م
مخزون الفوسفات العالمي
مخزون الفوسفات العالمي
وكالات
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تحتضن منطقة الحدود الشمالية السعودية حوالي 7% من المخزون العالمي من الفوسفات في محافظة طريف وتحديدًا في مدينة وعد الشمال التي تعطي بعدًا تنمويًا واقتصاديًا واجتماعيًا للمنطقة الشمالية لما تنقله نوعيًا في مستوى التنمية الاقتصادية وجلب التقنية.

وتبلغ مساحة مدينة وعد الشمال الصناعية 290 كيلومتر، ومساحة إضافية 150 مليون متر لصناعة الفوسفات فقط، وتتضمن المدينة منطقة خدمات ومركز لإنتاج الغاز التقليدي ومنطقة صناعية وأخرى سكنية ومعهد للتعدين، تولت شركة "معادن" إقامة البنية التحتية للمدينة.

ويعد الفوسفات من منتجات معادن الأكثر أهمية للحياة، إذ يتشكل طبيعيًا من عنصر الفوسفور، الذي يعد أحد ثلاث عناصر غذائية رئيسية في عملية التركيب الضوئي للنبات ونمو المحاصيل الزراعية.

وتأتي مدينة وعد الشمال آخر محطات الضخ على خط التابلاين سابقًا، قد أصبحت اليوم، أولى محطات سلسلة صناعة الفوسفات الوطنية العملاقة، التي تبدأ من هذا المجمّع" ويقدر إنتاج شركة معادن وعد الشمال للفوسفات 3 ملايين طن من الأسمدة تشمل فوسفات ثنائي الأمونيوم وفوسفات أحادي الأمونيوم الأسمدة الفوسفاتية، بالإضافة إلى 22 ألف طن من المنتجات التحويلية.

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