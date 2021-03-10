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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه لـ 16 نقبوا عن الآثار بمدينة نصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:34 م
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
عادل عبد العال
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 16 متهمًا بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 ألف جنيه لاتهامهم بالحفر بحثا عن الآثار في مدينة نصر في القضية رقم 470 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وبعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن، ة أيمن محمد محمد سيد، وبأمانة سر أحمد كمال، وإسلام عاشور.

تبين من خلال الأوراق أن المتهمين هم: "ح. ز"، "ا. ع"، "ل. ل"، "ا. ا"، "ر. ف"، "م. ج"، "م. ز"، "ت. غ"، "ش. ع"، "م. ح"، "ح. ا"، " ص. ب"، "ت. ا"، "ا. ص"، "ا. م"، "ح.ع".

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى التاسع قاموا بإجراء حفر بقصد الحصول على آثار بمنطقة أثرية بدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى التعدي على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية وذلك بإجرائهم أعمال الحفر، كما وفروا الأموال والأفراد لزوم أعمال الحفر، وتوسط لبيع العين محل الجريمة وباقي المتهمين من الحادي عشر حتى الخامس عشر عقب الحصول على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر.

وأشار أمر الإحالة إلى قيام المتهمين من الحادي عشر إلى الخامس عشر اشتركوا وباقي المتهمين بطريق المساعدة في جريمة إجراء أعمال الحفر، بقصد الحصول على الآثار بأن توسطوا ببيع العين محل الواقعة عقب العثور على دلائل أثرية بها للمتهم السادس عشر، والاعتداء على أرض أثرية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلى للآثار رقم 264 لسنة 1962 باعتبارها أرض أثرية.

واختتم أمر الإحالة قيام المتهم السادس عشر بالشروع في ارتكاب جريمة إجراء أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار، بأن اتفق على شراء العين خاصة المتهم الأول عقب العثور على دلائل وشواهد أثرية بها لاستكمال أعمال الحفر، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته به وهو ضبطه وباقي المتهمين والجريمة متلبس بها.

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