الصحة الفلسطينية تسجل 2331 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 27 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، في البيان اليومي للحالة الوبائية في الأراضي الفلسطينية، تسجيل 2331 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2273 حالة في فلسطين خلال 24 ساعة.