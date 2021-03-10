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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غرق مقابر بيجام في شبرا الخيمة.. والأجهزة التنفيذية تتحرك

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:33 م
غرق مقابر بيجام
غرق مقابر بيجام
كتب صلاح حسنى
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تابعت الأجهزة التنفيذية بحى غرب شبرا الخيمة، برئاسة اللواء سامى علام رئيس الحى، مقابر بيجام وشفط المياه منها بعد شكاوى المواطنين بتعرض مقابرهم للغرق بمياه الشرب نتيجة تسريب المياه من أحد خطوط المياه المارة بجوارها.

وقال اللواء سامى علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة، إن عددا من المواطنين تقدموا له بشكاوى من وجود تسريب للمياه فى المقابر الخاصه بهم فى بيجام، وعلى الفور تحرك رئيس الحى، بحضور مندوبين من شركة مياه الشرب فى القاهرة والقليوبية لمعرفة تبعية خط المياه الذى يوجد به التسريب.

وأوضح رئيس الحى أن التسريب تبين أنه من خط مياه يتبع القليوبية ويغذى منطقة بيجام، وتم على الفور الاستعانة بسيارة شفط المياه وتنظيف المقابر بمعاونة الأهالى وجار عمليات الاصلاح.

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