المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي ارتكب سرقة تحت تهديد السلاح

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، بمعاقبة 5 أشخاص بالسجن المشدد 10 سنوات، لسرقة دراجة نارية من مالكها تحت تهديد السلاح.وكان بلاغا قد ورد من "محمد عاطف محمد" 22 سنة سائق لودر مقيم قرية الغفارية مركز مشتول السوق، أثناء تواجده بأرض زراعية مملوكة لأحد أصدقائه فوجئ بقيام ملثمين بإشهار سلاح ناري في وجهه وهددوه وقاموا بشل مقاومته وسرقة دراجته النارية.وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى قيام كل من "إسلام ع ع" 20 سنة عامل، و"عبد الله ال ت" 20 سنة عامل و"رضا ح م" 22 سنة عامل بشركة، و"إسلام ف ا" 19 سنة عامل بمصنع، و"أمير إ ع" 20 سنة عامل بلاط، جميعهم مقيمين دائرة مركز مشتول السوق، بارتكاب الواقعة، وتم القبض عليهمو بإحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق أصدرت حكمها المتقدم.