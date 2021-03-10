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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر تجديد حبس فتاة «التيك توك» مودة الأدهم 14 مارس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:32 م
مودة الأدهم
مودة الأدهم
حسام التمساح
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أجلت محكمة شمال القاهرة، تجديد حبس مودة الأدهم فتاة "التيك توك"، لاتهامها بالاتجار في البشر، ومحاولة استقطاب فتيات للعمل معهما لجلسة 14 مارس الجاري.

وتبين من التحقيقات ارتكاب مودة الادهم جريمة الاتجار بالبشر بتعاملهما مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري، للحصول من ورائها على منافع مادية وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر.

وكانت قد قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم، فتاتي "التيك توك" و3 آخرين من تهمة الاعتداء على القيم الأسرية.

وكانت محكمة أول درجة قد عاقبت المتهمتين حنين حسام ومودة الأدهم، بالحبس لمدة سنتين، وتغريمهما 300 ألف جنيه بتهمة التعدي على القيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور من خلال نشر مقاطع فيديو خارجة على شبكة الإنترنت.

و وجه النائب العام لهما اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، واستخدامهما مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

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