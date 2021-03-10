رياض الخولي ينضم لأبطال فيلم «الجريمة»

انضم الفنان رياض الخولي لأبطال فيلم "الجريمة" للنجم أحمد عز، والذي بدأ المخرج شريف عرفة تصوير أولى مشاهده أمس.ومن المقرر أن يبدأ الخولي تصوير مشاهده في المسلسل الأسبوع المقبل، حيث يجسد دورا محوريا في الفيلم، ومحركا للأحداث بشكل كبير.فيما يجسد أحمد عز دور شاب يتم استقطابه لتصفية حسابات بعض رجال الأعمال، ويقوم بالعديد من الجرائم، وأثناء الأحداث يلتقي بالفنانة منة شلبي، والتي كان من المقرر أن يقوم بتصفيتها ولكنه يقع في حبها لتتوالى الأحداث فى إطار تشويقي.فيلم "الجريمة" هو رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدوانى وسيد رجب، وتدور أحداثه في إطار تشويقى أكشن ومن إنتاج هشام عبدالخالق.