ضبط مالك مخبز استولى على 5 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مالك مخبز بلدى استولى على 5 ملايين و884 ألف جنيه بدون وجه حق من خلال إثبات عمليات وهميه على منظومة الخبز؟تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبد العليم رئيس مباحث التموين يفيد قيام مباحث التموين بحملة على المخابز البلدية لضبط منظومة الخبز أسفرت الحملة عن ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 5٫884٫487 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب وإختراق تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والتصرف فى كميات من الدقيق المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.وتم التحفظ على ماكينة صرف الخبز والمخبز وعدد كبير البطاقات وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.