معاشات شهرية وتعديلات قانونية.. جهود الدولة في دعم وحماية ذوي الإعاقة

بدأت الحكومة المصرية ممثلة في الوزارات الخدمية تقديم الدعم للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا وعلى رأسهم ذوي الإعاقة، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم وتذليل القوانين التي تعوق في كثير من الأحيان حصولهم على حقوقهم بسبب طول الإجراءات أو تعقيداتها.ولمزيد من الدعم أصدرت الحكومة قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ كما وصلت المخصصات المالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 5 مليار جنيه مصرى بخلاف الدعم الشهرى لهم، بجانب وجود 70 مركز علاج طبيعى يقدم خدمات صحية بأجور رمزية؛ الدستور في السطور التالية ترصد بعض الخدمات وأوجه الدعم المقدم للإشخاص ذوي الإعاقة.كارت الخدمات المتكاملةيقدم العديد من المميزات للمعاقين، من خلال وزارة التضامن ويساعد حامله في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له مثل التعليم والرعاية الصحية والسيارات الخاصة بالمعاقين والأطراف الصناعية كذلك الخصومات على وسائل المواصلات؛ كذلك الحصول على الدعم النقدي والمعاش الشهري المقرر لذوي الإعاقة حسب حالته وكذلك الحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعي.البرنامج القومي للأطراف الصناعيةويستهدف هذا البرنامج توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمى والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف؛ خاصة من تعرضوا لبتر أحد أطرافهم أو أكثر؛ كما يسعى لتوفير كراسي متحركة وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.يستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.تعديلات قانونيةكثير من القوانين كانت تعيق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم أو الاستفادة من الدعم الموجه لهم بسبب الإجراءات المعقدة؛ لذا أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.