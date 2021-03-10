رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

معاشات شهرية وتعديلات قانونية.. جهود الدولة في دعم وحماية ذوي الإعاقة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:29 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
إيمان عامر
طباعة
بدأت الحكومة المصرية ممثلة في الوزارات الخدمية تقديم الدعم للفئات المهمشة والأكثر احتياجًا وعلى رأسهم ذوي الإعاقة، حيث تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة وتسهيل كافة الخدمات المقدمة لهم وتذليل القوانين التي تعوق في كثير من الأحيان حصولهم على حقوقهم بسبب طول الإجراءات أو تعقيداتها.

ولمزيد من الدعم أصدرت الحكومة قرارًا بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة؛ كما وصلت المخصصات المالية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 5 مليار جنيه مصرى بخلاف الدعم الشهرى لهم، بجانب وجود 70 مركز علاج طبيعى يقدم خدمات صحية بأجور رمزية؛ الدستور في السطور التالية ترصد بعض الخدمات وأوجه الدعم المقدم للإشخاص ذوي الإعاقة.

كارت الخدمات المتكاملة

يقدم العديد من المميزات للمعاقين، من خلال وزارة التضامن ويساعد حامله في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات والمزايا المقررة له مثل التعليم والرعاية الصحية والسيارات الخاصة بالمعاقين والأطراف الصناعية كذلك الخصومات على وسائل المواصلات؛ كذلك الحصول على الدعم النقدي والمعاش الشهري المقرر لذوي الإعاقة حسب حالته وكذلك الحصول على وحدة بالإسكان الاجتماعي.

البرنامج القومي للأطراف الصناعية

ويستهدف هذا البرنامج توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمى والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف؛ خاصة من تعرضوا لبتر أحد أطرافهم أو أكثر؛ كما يسعى لتوفير كراسي متحركة وأجهزة الشلل النصفى أو الدماغى أو الرباعى وغيرها من المعينات.

يستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعى على مدار 5 سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات فى سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، حيث وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل واعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.

تعديلات قانونية

كثير من القوانين كانت تعيق حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم أو الاستفادة من الدعم الموجه لهم بسبب الإجراءات المعقدة؛ لذا أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وقالت الوزيرة إن التعديلات الجديدة تسمح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد سيارات ووسائل نقل فردية دون اشتراط أن تكون مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا وذلك حتى يتسنى لهم استيراد سيارة يقودها لهم الغير وفقًا لما تقره الجهات الطبية المعنية، مؤكدةً حرص الحكومة على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنحهم مزيد من اتسهيلات في كافة النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية وغيرها من مناحي الحياة.

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 10-3-2021

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

بطلة فيديو إنقاذ طفلة المعادي من التحرش تروي تفاصيل الواقعة

إصابة باتشيكو في المران.. وطبيب الزمالك يكشف التفاصيل

الصور

image description

مياه أسيوط: 481 مليون جنيه توسعات ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

تأجيل امتحانات كليات البنات بـ «أزهر أسيوط» لتطهير المبانى

image description

جامعة أسيوط تعقد لجنة لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات

image description

لجنة لمعاينة الأراضي المخصصة لمشروعات تطوير الريف المصري بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يعتمد قرارات تصالح جديدة للبناء المخالف

الأكثر قراءة

حبس المتهم بالتحرش بطفلة المعادي.. وضبط المتستر عليه

المتهم بالتحرش بطفلة المعادي: «تفاجأت بوجود الكاميرات»

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

مصر بعيدة عنها.. إلى أين وصلت الموجة الثالثة من كورونا عالميًا؟

إنفوجراف

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

موعد بداية الصيف ٢٠٢١

توزيع منهج الصف الرابع الابتدائي 2021

دراسة: كاليفورنيا ربما تصبح أول ولاية تتعافى من كورونا

إغلاق المدارس في مدن باكستانية بعد ارتفاع إصابات كورونا

أيام زمان

«زغرودة عبد الوهاب»... كيف تمرد موسيقار الأجيال على عرض السادات بالغناء؟

«للدلع أكثر من اللازم».. حكاية منع أغنية «ياه» لـ صباح

«شكى له من شركته».. كواليس علاقة حسن الإمام بالعندليب الأسمر

«أنت حبيبي».. الفيلم المتسبب في شائعة زواج شادية وفريد الأطرش

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مارادونا تاني
منى رجب
انتبهوا لمواقع التواصل الاجتماعى
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «2 - 2»
ماجد حبته
الدبّور الإثيوبى يواصل الزّن!
المزيد

الثقافة

متحف عبدالوهاب مجانًا لمدة 6 أيام بمناسبة ذكرى ميلاده

النخبة تطرح كتاب «أفكار ماركسية في الميزان» لـ طارق حجي

تأجيل أولى فعاليات سلسلة رموز ثقافية بالمجلس الأعلى

«البير».. عرض مسرحي بثقافة المنوفية