انخفاض سعر «برنت» فى التعاملات الآجلة بـ 0.37%

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.37 في المائة، ما يعادل 0.25 دولار، ليصل إلى 67.27 دولارًا أمريكيًا للبرميل.وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى للعقود الآجلة بمقدار 0.11 دولار، ما نسبته 0.17 في المئة، ليصل سعره عند 63.19 دولارًا أمريكيًا للبرميل.