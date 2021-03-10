حملات نظافة وتشجير ضمن مبادرة «اتحضر للأخضر» بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنظيم حملات نظافة وتشجير وتوعية بمركز القوصية ضمن سلسلة الحملات التي يتم تنظيمها بالأحياء والمراكز بصفة دورية ومستمرة بعنوان "مدن وقرى أسيوط نظيفة وجميلة" لتحسين مستوى النظافة والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لفاعليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".وأضاف إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة المديريات والادارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير منظومة النظافة على مستوى المحافظة واستغلال كافة الامكانات المتاحة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة تماشيًا مع خطط الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحقيق خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وأوضح المهندس رجب محمود على مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم تنفيذ حملة نظافة وتوعية وتشجير بعدد من شوارع مدينة القوصية من بينها شارع الجلاء والطريق الزراعي (أسيوطالقوصية) حيث تم خلال الحملة تنفيذ أعمال الكنس بواسطة معدات الكنس الآلي الحديثة والمتطورة ورفع الأتربة الموجودة بجوار وفوق الأرصفة والجمع المباشر للمخلفات الصلبة من أبواب الوحدات السكنية والتجارية بواسطة عمال تابعين لإحدى الجمعيات الأهلية التي تعمل بالمنطقة ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة السيارات الحديثة الواردة من البرنامج الوطني بوزارة البيئة.وأضاف أنه تم تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية بالمنطقة وتوعيتهم بأهمية النظافة من الناحية الدينية والبيئية فضلًا عن زراعة عدد من الأشجار بالطريق الزراعي وتنفيذ أعمال تجميل ودهانات لبلدورات الأرصفة وذلك بمشاركة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية والدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني بوزارة البيئة وإيمان حسين محمد صالح رئيس قسم التوعية والتواصل المجتمعي بالمحافظة وأسماء رشاد مديرة المخلفات بمركز القوصية ومسئولي الجمعيات الأهلية المشاركة لافتًا إلى استمرار ومواصلة تنفيذ سلسلة من تلك الحملات بباقي مناطق المراكز بناءًا على تكليفات محافظ أسيوط.