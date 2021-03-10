في عيد ميلادها.. ابرز أطلالات النجمة القديرة يسرا

تحتفل اليوم 10 مارس الفنانة يسرا بعيد ميلادها، فهي من مواليد 10 مارس 1951، بدأت مشورها الفني عام 1973، وقدمت أفلام ومسلسلات محفورة فى وجدان الملايين، وتطل على جمهورها فى رمضان بمسلسل حرب أهلية.أطلالات يسرا:تتميز يسرا بإطلالاتها العصرية، دائما ما تظهر جذابة تلفت الأنظار، لذا تعتبر من ايقونات الموضة في السينما منذ بدايتها حتي الأن.تسريحات شعرها:تفضل الفنانة الظهور بالشعر متوسط الطول وهر ما اعتدنا عليها منذ بدايتها، وتفضل دائما ترك شعرها منسدلا علي ظهرها.شباب يسراتظهر الفنانه بقوام ممشوق مما جعل كثيرين من متابعيها يتسأل عن سر رشاقتها، وكانت قد صرحت في احدي الحوارت التلفزيونيه عن نظامها الغذائي قائلة:" أنها تحرص دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، تناول الأطعمة الصحية، الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة، النوم الكافي فهي تنام من 7 إلى 8 ساعات، وتتناول فنجان من الزنجبيل الدافئ ليلًا ونهارًا؛ لما فيه من فوائد كثيرة.ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالتها علي مدار مشورها الفني.