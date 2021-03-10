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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. ابرز أطلالات النجمة القديرة يسرا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:27 م
يسرا
يسرا
هويدا سعيد
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تحتفل اليوم 10 مارس الفنانة يسرا بعيد ميلادها، فهي من مواليد 10 مارس 1951، بدأت مشورها الفني عام 1973، وقدمت أفلام ومسلسلات محفورة فى وجدان الملايين، وتطل على جمهورها فى رمضان بمسلسل حرب أهلية.

أطلالات يسرا:
تتميز يسرا بإطلالاتها العصرية، دائما ما تظهر جذابة تلفت الأنظار، لذا تعتبر من ايقونات الموضة في السينما منذ بدايتها حتي الأن.

تسريحات شعرها:
تفضل الفنانة الظهور بالشعر متوسط الطول وهر ما اعتدنا عليها منذ بدايتها، وتفضل دائما ترك شعرها منسدلا علي ظهرها.

شباب يسرا
تظهر الفنانه بقوام ممشوق مما جعل كثيرين من متابعيها يتسأل عن سر رشاقتها، وكانت قد صرحت في احدي الحوارت التلفزيونيه عن نظامها الغذائي قائلة:" أنها تحرص دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية في الصباح، تناول الأطعمة الصحية، الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمة، النوم الكافي فهي تنام من 7 إلى 8 ساعات، وتتناول فنجان من الزنجبيل الدافئ ليلًا ونهارًا؛ لما فيه من فوائد كثيرة.

ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالتها علي مدار مشورها الفني.

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