ارتفاع ضحايا تصادم سيارة بترول بميكروباص في الفيوم لـ 5 وفيات

أظهرت الإحصائية النهائية لحادث اصطدام سيارة نقل مواد بترولية بأخرتين "ميكروباص" وملاكي، بمفارق بطرق "جزرا طامية" بمحافظة الفيوم، وفاة 5 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتحول 3 جثث إلى أشلاء.ووقع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل محملة بـ"الشبة" بالقرب من بيت الري طريق جرزا نطاق مدينة طامية، وأثناء سير السيارة تجاوزت سرعتها ما أدى إلى تصادهما بالسيارة الميكروباص وانقلابها، وانسكبت المادة على ركاب الميكروباص ما أدى إلى إصابة الركاب بحروق واختناق، مع وجود أشلاء جثث وكسور بجماجم أشخاص.وكان اللواء رمزي المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، مفادة اصطدام سيارة نقل بسيارة ميكروباص على طريق أسيوط الغربي، ما أدى إلى مصرع 5 وإصابة 14 آخرين، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث ونقل الجثث والمصابين لمستشفى الفيوم العام وطامية، ووصل فجر اليوم لمستشفى طامية 3 جماجم وعمود فقري وقدم وأشلاء ضحايا.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.