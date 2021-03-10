61 وفاة و8603 إصابات بكورونا في إيران

أعلنت إيران اليوم الأربعاء، تسجيل 61 حالة وفاة بالإضافة إلى 8603 إصابات جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الساعات ال24 الماضية.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في تصريح صحفي إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 60928 حالة وفاة و1715162 إصابة بالفيروس التاجي.وذكرت المتحدثة أن حالات الشفاء ارتفعت أيضا في المقابل لتصل إلى 1464268 حالة في عموم البلاد.وتعيش إيران منذ فترة موجة ثالثة من تفشي الفيروس في ضوء تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية.