مقتل 66 مسلحا من طالبان خلال عمليات عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، مقتل 66 مسلحا من حركة (طالبان) في إقليمي قندهار وزابل، خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الأفغانية.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن قوات الدفاع الوطني وقوات الأمن مدعومين بقوات جوية، نفذوا عمليات في مقاطعتي أرغانداب وظهيري في إقليم قندهار، ما أسفر عن مقتل 31 مسلحا من طالبان وإصابة 8 آخرين، وتدمير ثلاث مركبات، وبعض الأسلحة والذخائر.وفي السياق ذاته، أشارت وزارة الدفاع في بيان آخر إلى مقتل ما لا يقل عن 35 مسلحا من طالبان في جنوب إقليم زابل.ولم تعلق حركة (طالبان) بعد على بياني وزارة الدفاع الأفغانية.