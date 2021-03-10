هاني عبد الجواد: الكاريكاتير فن التعبير عن الذات

يشغل فنان الكاريكاتير هاني عبد الجواد٬ منصب مدير تشغيل فى مراقبة وتحكم فى الشبكات الفقرية، مؤسس مبادرة إرسم مودك ورش تعليمية للإطفال والكبار، حصل على المركز الثالى لعامين متتالين فى مسابقات الفنون من وزارة القوى العاملة للشركات 2018ــ 2019، شهادة تقدير من معرض احتفال أوروبا بمرور 100 عام على مرور سور برلين، شارك في معرض خاص بقاعة أوبنتو بالزمالك أخر عام 2019، الملتقى الدولى العربى للكاريكاتير 2018 و2020، معرض بورترية للفنان رخا عام 2019 فى متحف الكاريكاتير بالفيوم، قوميسير الفنى لمعرض مرور 35 عام على إنشاء الجمعيى المصرية للكاريكاتير٬ مسابقة "مذبحة الخروف" 2019 تزامنا مع الملتقى الدولى السادس٬ ومعرض ذاكرة الكاريكاتير بمكتبة الإسكندرية 2019 وغيرها من الأنشطة والتكريمات، يكشف لــ "الدستور" عن عوالم فن الكاريكاتير في حياته.ــ ما حكايتك مع الكاريكاتير وأين بدأت ومتي؟بدأت منذ سنوات٬ كنت أرسم ما أريده مثل أى طفل٬ أرسم نفسى فى حالات مثل ركوب دراجه أوجرى وكنت أفرح بتعليقات زملائى على الرسم.ــ لماذا اخترت الكاريكاتير لتمارسه؟فن التعبير عن الذات سواء بشكل مباشر٬ أو غير مباشر ليعكس حالات المجتمع المختلفة عن طريق التعبير بسخرية٬ وفى نفس الوقت يعكس ما بداخل الناس على هيئة الرسم فى موقف يمثل الحالة بطريقة ظريفة.ــ كيف تري حال الكاريكاتير قديما مقارنة بوضعه الحالي ؟لا يحتلف كثيرا سواء عن نوعية بعض الأمور لكنهم متشابهين كثيرا سواء من فكاهة أو معاناة٬ ولكن بإختلاف الزمن من ملابس أو خلافة من العلم أن التكنولوجيا أثرت جدا فى فن الكاريكاتير بعضهم إيجابى وأخرهم سلبى.وأرى إيجابيات أكثر من السلبيات بمعنى أن الصحافة والنشر الورقى كان له دورا كبيرا خصوصا فى الإعلانات وغيره٬ ولكن تحولت الصحافة والجرائد إلى النشر الرقمى للمواقع مما أدى إلى تقليص بعض الوظائف الورقية ولكن كان محتاج من جميع الفنانين خصوصا ذوي الخبرة وكبار السن التواكب مع التطور التكنولوجى مثال الرسم الديجيتال أو التعاقد مع بعض الجرائد الإلكترونية.ــ إلي يمضي وضع الكاريكاتير مستقبلا ؟يمضى وضع الكاريكاتير مستقبلا بشكل قوى٬ إذا تبلور بشكل معاصر مثل أفلام الكارتون والأنيميشن كلها كاريكاتير ولكن بمجهود أكبر وبالتناسق مع محاور أخرى مثل الإخراج والموسيقى ليكتمل عمل سينيمائى وهو مفتوح لجميع الفئات ومطلوب بكثرة.ــ فنانو كاريكاتير تأثرت بهم ؟تأثرت بالفنان حسن حاكم٬ الفنان مصطفى حسين٬ نظرا للرسومات العبقرية التى تمثل لوحات تشكيلية أكثر من مجرد كاريكاتير.ــ أقمت معارض شخصية أم شاركت في معارض جماعية؟أقمت معارض جماعية محلية وعربية مثل: الملتقى الدولى للكاريكاتير على مدار 4 سنواتوالملتقى الدولى للرواد العرب 2019 و2020 و2021.مشاركة معرض طلعت حرب بعمل نجيب محفوظ.حضور ورش لدكاترة فنون جميلة. قوميسير الفنى لمعرض مرور 35 عام على إنشاء الجمعيى المصرية للكاريكاتير 2019. قوميسير مسابقة "مذبحة الخروف" 2019 تزامنا مع الملتقى الدولى السادس وكانت الجائزة خروف قدمت وليمة لجميع المشاركين فى المعرض. وكانت أول مسابقة تقوم بمصر أستنساخ لمسابقة فرنسية عن ذبح بقرة.المشاركة فى معارض خاصة بيعية للجمهور فى قاعة أوبونتو بالزمالك وسط نخبة هائلة من الفنانين الرواد والجيل الحديث 2019 و2020. مشاركة فى معارض رمضانيات 2019 و2020.ـ ما دور الكاريكاتير في المرحلة المقبلة ؟التوعية لجميع الأجيال والإهتمام بالثقافة والقيم الإنسانية للنهوض بمصر لمستويات أعلى فى وسط العالم وتشجيع التعبير بالرسم وبالفن.