مندوب مجلس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، زيارة المهندس محمد سالم،عضو المكتب الفني لرئيس مجلس الوزراء، لتفقد المشروعات الجارية بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، وأعضاء المكتب الفني للمحافظ وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية.بدأت الجولة بتفقد القافلة الاجتماعية والطبية بقرية كفر العرب والذي تم خلالهما توقيع الكشف على 557 مواطنا وصرف العلاج بالمجان، توزيع مساعدات نقدية وجهاز 6 عرائس بإجمالي تكلفة 139 ألف جنيه خلال اليوم الأول للقافلة.كما تفقد سالم مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي بقرية شبراملس والقرى التابعة لها، محطة الرفع بشبرامس، مشروع الصرف الصحي بقرية حنون التابعة للوحدة المحلية لقرية سنبو والقرى التابعة لها، واستمرت الجولة بتفقد مشروع توصيل الغاز الطبيعي بقرية نهطاي وتوابعها للوقوف على معدلات التنفيذ ومعوقاته وتذليل جميع العقبات لإنهاء جميع المشروعات وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها.يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز ومدينة زفتى تتم داخل 54 قرية و88 تابعًا من خلال تنفيذ 1563 مشروعًا بإجمالي تكلفة 4.5 مليار جنيه.