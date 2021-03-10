غلق 10 مخابز دون ترخيص وإزالة أعمال بناء مخالف في بني مزار
الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:24 م
المنيا ـ على حسينطباعة
أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا 10 مخابز دون ترخيص، كما أزالت في المهد لأعمال بناء مخالف ودون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة التموين بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الأربعاء بغلق 10 مخابز دون ترخيص بمنطقة العصيات والمطارات ومنشأة الشيخ فضل شرق النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف رئيس المركز أن إدارة الإشغالات والإزالت نجحت أيضا في إزالة أعمال بناء مخالف في المهد لبناء دور ثاني علوي بأحد المنازل المقامة على مساحة 90 مترا بقرية طمبو، حيث قامت بإزالة الأعمدة الخرسانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي بكل حزم للمخالفين لأحكام قانون البناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قال إسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، إن إدارة التموين بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية قامت اليوم الأربعاء بغلق 10 مخابز دون ترخيص بمنطقة العصيات والمطارات ومنشأة الشيخ فضل شرق النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأضاف رئيس المركز أن إدارة الإشغالات والإزالت نجحت أيضا في إزالة أعمال بناء مخالف في المهد لبناء دور ثاني علوي بأحد المنازل المقامة على مساحة 90 مترا بقرية طمبو، حيث قامت بإزالة الأعمدة الخرسانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد رئيس المركز، أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي بكل حزم للمخالفين لأحكام قانون البناء المخالف والعشوائي دون ترخيص على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.