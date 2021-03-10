«دعم الاستقرار الوطنى والرئيس».. مبادرة للرد على أكاذيب أعداء الوطن

دشن اللواء أركان حرب مجدى أبو المجد، قائد قوات المظلات السابق، مبادرة بعنوان "دعم الاستقرار الوطنى والدعم الإعلامى والسياسي للرئيس".وأكد أبو المجد، أن المبادرة تعد بمثابة رسالة للأعداء فى الداخل والخارج تفيد بأن الشعب المصرى متوحد خلف رئيسه وجيشه العظيم، إلى جانب الرد على الادعاءات والأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي تبثها جماعات الشر وأعداء الوطن لنوضح الحقائق، ليس بنفس الأسلوب غير اللائق الذي يتم اتباعه، والمعتمد على السباب وتزييف الحقائق، ولكننا اتخذنا نهجا يعتمد على توثيق المعلومات، من مصادرها الأساسية.وأضاف "أبو المجد" الهدف من المبادرة هو دعم استقرار الدولة المصرية ومساندة الرئيس والشد من أزره لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال بناء الدولة المصرية الحديثة بعد أن شهدت تحولات تاريخية بفضل قيادته الحكيمة.وشدد على أهمية هذه المبادرة في نشر المعلومات الموثقة، وتوضيح بعض القضايا التي قد تكون غير واضحة للرأي العام، معربًا عن ثقته في أن تؤتي هذه المبادرة بثمارها وتحقق أهدافها في القريب العاجل.