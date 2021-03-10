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الأربعاء 10 مارس 2021 الموافق 26 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور

الأربعاء 10/مارس/2021 - 01:21 م
محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، دعم المحافظة لتطوير منظومة النظافة بالكامل وتوفير أحدث المعدات والأجهزة والسيارات بكافة المراكز والمدن، مشيرا إلى أنه جار حاليا تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 117 مليون جنيه تتمثل فى إنشاء 2 محطة وسيطة للقمامة بدمنهور وكفر الدوار بالإضافة إلى المدفن الصحى بمركز بدر، الأمر الذى سيسهم فى رفع مستوى النظافة والاستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية، وتوفير الوقت والجهد وتحسين البيئه والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى الذى يميز كل مدينة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ للاستعدادت النهائية لتشغيل محطة التجميع الوسيطة الجارى تنفيذها بمنطقة دهشور بدمنهور لاستيعاب التراكمات الناتجة عن المدينة والمركز والقرى التابعة والمقامة على مساحة 2000 م2 بتكلفة 20 مليون جنية،تشمل الاعمال الإنشائية و5 سيارات نقل 20 طن و10 صندوق كبير 20 طن وستعمل المحطة بطاقة 500 طن يوميا من القمامة، وستسهم في رفع مستوى النظافة بمدينة دمنهور والقرى التابعة لها، حيث سيتم تجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمحطة الوسيطة وإعادة تحميلها على الحاويات ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة بحوش عيسى.

وأكد المحافظ تدريب جميع العاملين والسائقين بالمنظومة لتحقيق أفضل أداء، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو خطوات كبيرة لدعم وتطوير منظومة النظافة من خلال الدعم المستمر بالمعدات وتأهيل وتدريب كافة العناصر والكوادر والتوسع فى انشاء المحطات الوسيطة وحملات توعية المواطنين.
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور
محافظ البحيرة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل المحطة الوسيطة للقمامة بدمنهور

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