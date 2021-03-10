عبدالحميد دبيبة: ندعو لإنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا

قال عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بعد منحها الثقة من قبل البرلمان اللليبي إن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لحظة تاريخية لليبيا، وأضاف: ندعو الجميع لإنهاء فترة الانقسام التي شهدتها ليبيا، متابعا: هناك الكثير من الاستحقاقات تنتظر مجلس النواب الليبي، وسنعمل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا.يأتي هذا فيما منح البرلمان الليبي اليوم الأربعاء الثقة للحكومة برئاسة عبد الحميد دبيبة، حيث صوت 132 نائبا بمنح الثقة للحكومة الليبية.