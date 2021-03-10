كينيا تسجل لقاح «سبوتنيك V» الروسي الواقي من كورونا

سجلت كينيا بصورة رسمية، اليوم الأربعاء، لقاح "سبوتنيك V" الروسي الواقي من مرض "كوفيد-19"، لتصبح عاشر دولة إفريقية اعتمدته ضمن جهودها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المُستجد.وقال كيريل دميترييف، المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة (الذي يقوم بتوريد لقاح "سبوتنيك V" للدول الأجنبية والترويج له) في بيان، أوردته قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، إن تسجيل اللقاح من قبل السلطات الصحية الكينية جاء ضمن إجراءات إذن الاستخدام في حالات الطوارئ.وذكر دميترييف أن كينيا أصبحت عاشر دولة إفريقية سجلت "سبوتنيك V"، فيما بلغ عدد دول العالم التي سجلته 47، مشيرا إلى أن الصندوق الروسي يتوقع زيادة عدد هذه الدول في الأسابيع القريبة.