تامر عاشور يحقق 370 ألف مشاهدة «بقول عادى»

حقق كليب النجم تامر عاشور الجديد لأغنيته الجديدة "بقول عادي"، مشاهدات جديدة خلال 20 ساعة من طرحه عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".ونجح الكليب الجديد في تحقيق 370 ألف مشاهدة خلال 20 ساعة من طرح الكليب على يويتوب من إنتاج تامر عاشور لنفسه، في تجربة يقوم بها الكثير من الفنانين مؤخرا.أغنية "بقول عادي" كلمات الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم ومن ألحان سامح جلال ومن توزيع فهد، مهندس صوت محمد إسماعيل ومن إنتاج تامر عاشور.وكانت آخر أغاني النجم أغنية "معلش أصلي مدلعها"، من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير وحققت مشاهدات وصلت إلى 3.7 مليون مشاهدة على يوتيوب.