النواب البحريني: حريصون على تعزيز التعاون مع ألمانيا

أكدت رئيسة مجلس النواب البحريني، فوزية بنت عبدالله زينل، حرص المملكة على فتح آفاق واسعة من التعاون مع ألمانيا، في ظل المسيرة التنموية الشاملة، وتعزيز التعاون في المجالات الحيوية والبينية.وذكرت وكالة الأنباء البحرينية اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيسة المجلس مع سفير ألمانيا لدى المملكة كاي ثامو بوكمان، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.فوزية بنت عبدالله بعمق العلاقات بين المملكة وألمانيا، وحرصهما المشترك على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية دعم جهود التنمية والسلام، ومكافحة الإرهاب.ومن جانبه، أكد السفير الألماني تطلع بلاده لمزيد من التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في المجال البرلماني، مشيرا إلى أهمية الدعم النيابي لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار.وأوضح أن بلاده تنظر لمملكة البحرين كشريك فاعل وتعمل على استقطاب الاستثمارات، وتشجيع الأعمال، وتقديم التسهيلات والخدمات المتميزة، بفضل المنظومة التشريعية والإدارية المتطورة، والبنية التحتية المتقدمة