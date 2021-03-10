سفير بغداد يبحث تدعيم العلاقات بين جامعات عين شمس والعراقية

زار السفير الدكتور أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور عبدالرحمن قنصل السفارة العراقية، ومسؤولو الشؤون الثقافية في القسم القنصلي، جامعة عين شمس، وكان في استقبالهم رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني.وفي بداية اللقاء رحب رئيس الجامعة الدكتور المتيني، بالسفير الدكتور الدليمي والوفد المرافق له، مُقدمًا نبذة موجزة عن رؤية ورسالة الجامعة وكلياتها وأقسامها، والأدوار التعليمية والبحثية والمجتمعية التي تُقدمها.وتناول اللقاء بعدها، بحث تدعيم العلاقات العلمية والثقافية بين جامعة عين شمس والجامعات العراقية، وكذلك الاطمئنان على أوضاع الطلاب العراقيين الوافدين وشواغلهم داخل الجامعة والخدمات والرعاية المقدمة لهم، بالإضافة إلى مناقشة نظم التعليم في ظل جائحة كورونا.وعبَّر السفير د. الدليمي عن رغبة وزارة التعليم العالي في العراق والسفارة لعمل توأمة مع بعض الجامعات المصرية، ومن ضمنها جامعة عين شمس، لتحقيق الاستفادة القصوى لمزج الثقافات والعلوم المختلفة للجامعات العراقية والمصرية، مُعربًا عن اعتزازه بالمستوى التعليمي العالي والأكاديمي للجامعات المصرية الرصينة، والسمعة المرموقة التي تتمتع بها جامعة عين شمس، وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم العالي في جمهورية مصر العربية الشقيقة، مُقدمًا شكره وتقديره لإدارة الجامعة لما تبذله من دعم للطلبة العراقيين الوافدين فيها، وتوفير الرعاية والخدمات المختلفة لهم، خلال فترة دراستهم بكليات الجامعة سواء فى مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.من جانبه، أكد د. المتيني خلال اللقاء، عمق الروابط والعلاقات بين الشعبين الشقيقين، والدور المهم لمصر في مساندة الطلاب العراقيين، وتقديم أفضل سبل التعليم الحديث لتزويدهم بالعلم والثقافة ليستطيعوا خدمة بلادهم أرض الرافدين، وليكونوا سفراء حقيقيين لجامعة عين شمس في بلادهم.