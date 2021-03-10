كريم حراچي يطرح كليب «موجوع»

طرحت شركة كامب أغنية "موجوع" للمطرب الشاب كريم حراچي بقناتها الرسمية على يوتيوب.. كلمات باسم عادل وألحان محمد يحيي وتوزيع يحيي يوسف وتم تصويرها مع المخرج أحمد النجدي.تأتي "موجوع" بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "كريم" الاخيرة "سلم لي على الأعذار" بمشاركة إسلام فاروق من كلمات عبدالرحمن سردينة، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أسامة عبدالهادي واخراج محمد القاضي.يذكر أن كريم حراچي أحدث المواهب الفنية الشابة التي تقدمها شركة كامب فى إطار دعمها للمواهب المصرية، فقد سبق وان قدمت المطرب الشاب يوسف الذي طرح مؤخرًا اغنية "معاك قرش" والتي حققت النجاح بعد ان قدمه النجم حميد الشاعري فى اغنية "يادنيا".