دون سقف إنفاق.. تسجيل 900 ألف مواطن بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر

قال الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن إجمالي المسجلين بالمنظومة الجديدة في الأقصر أكثر من 900 ألف مواطن، بنسبة أكثر من 70% من إجمالي عدد سكان المحافظة، والتي يبلغ عدد سكانها 1.328.429 مليون نسمة، والذين سيتمتعون بكل الخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بجودة وكرامة ودون تمييز.وأكد السبكي تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من الجودة والتميز ووفق أحدث المعايير والإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل تغطي كل احتياجاتهم الطبية ما بين تدخلات جراحية وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.يشار إلى أن محافظة الأقصر هي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد والتي انطلقت بها المنظومة الجديدة يوم 16 فبراير من العام الجاري.