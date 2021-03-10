فحص 90 ألف مواطن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن فحص 90 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين بالمنظومة الجديدة بالمراكز والوحدات الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة بالأقصر، وعددها 59 مركزا ووحدة صحية، بدأت مرحلة التشغيل التجريبي بتشغيل 42 مركزا ووحدة صحية منها، لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمنتفعين من خلالها، والتي تصل إلى 80% من الاحتياجات الصحية للأفراد.وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بالمنظومة الجديدة يشمل فحوصات (الباطنة، الأسنان، صورة دم كاملة، وتحاليل معملية شاملة)، لمعرفة العلامات الحيوية لجميع أفراد الأسرة، وكذلك للتعرف على التاريخ العائلي المرضي سواء من ناحية الإصابة بأمراض مزمنة أو الإصابة بأية أمراض وراثية من عدمه، وذلك لتسجيلها بالملف الطبي العائلي للأفراد، والذي من خلاله يتم بعد ذلك متابعة الحالة الصحية للأفراد، وتيسير حصولهم على الخدمات الصحية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر.